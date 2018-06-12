"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında güçlü duracağız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "16 Nisan'da verdiğiniz güçlü destekle aldığımız bir karar vardı. 24 Haziran bu kararın gereğini yapmanın zamanıdır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü duracağız o da hükümetini kurup 5 yıl boyunca bize güçlü bir şekilde hizmet edecek." dedi.

Selim ilçesindeki temaslarının ardından beraberindekilerle Sarıkamış ilçesine geçen Bakan Arslan, burada ilçe esnafını ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra Sarıkamış Uygulama ve Turizm Otelinde düzenlenen iftarda muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Arslan, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişme temennisinde bulundu.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Arslan, "Sarıkamış hep rekorlar şehri oldu, bugüne kadar AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğnan'ın yanında dimdik durdu. Biz gerçekten size minettarız, siz bizi bu kadar güçlü şekilde desteklediğinizde biz sadece buraya değil her yere hizmet ediyoruz."