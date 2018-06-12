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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında güçlü duracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:15 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "16 Nisan'da verdiğiniz güçlü destekle aldığımız bir karar vardı. 24 Haziran bu kararın gereğini yapmanın zamanıdır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü duracağız o da hükümetini kurup 5 yıl boyunca bize güçlü bir şekilde hizmet edecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "16 Nisan'da verdiğiniz güçlü destekle aldığımız bir karar vardı. 24 Haziran bu kararın gereğini yapmanın zamanıdır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü duracağız o da hükümetini kurup 5 yıl boyunca bize güçlü bir şekilde hizmet edecek." dedi.

Selim ilçesindeki temaslarının ardından beraberindekilerle Sarıkamış ilçesine geçen Bakan Arslan, burada ilçe esnafını ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra Sarıkamış Uygulama ve Turizm Otelinde düzenlenen iftarda muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Arslan, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişme temennisinde bulundu.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Arslan, "Sarıkamış hep rekorlar şehri oldu, bugüne kadar AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğnan'ın yanında dimdik durdu. Biz gerçekten size minettarız, siz bizi bu kadar güçlü şekilde desteklediğinizde biz sadece buraya değil her yere hizmet ediyoruz."

Arslan, mahalle muhtarlarını çok önemsediklerini, köylere hizmet götürme konusunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Sarıkamış'ta ve Kars'ta birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve hayata geçirmeye devam ettiklerini anlatan Arslan, "Sarıkamış'ın köyleri de her zaman bizi güçlü şekilde destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Muhtarlara özellikle teşekkür ediyorum. Grup köy yollarından başlayarak artık köylerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu da bizim memnuniyetimiz. Hiç şüpheniz olmasın ki biz son yıllardaki hızımızla devam edeceğiz tüm köylerimizin çehresi değişecek." diye konuştu.

- "Recep Tayyip Erdoğan'a dua ve destek bekliyoruz"

Sarıkamış'ın rekor bir destekle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklediğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da verdiğiniz güçlü destekle aldığımız bir karar vardı. 24 Haziran bu kararın gereğini yapmanın zamanıdır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü duracağız o da hükümetini kurup 5 yıl boyunca bize güçlü bir şekilde hizmet edecek. Bu günden olduğundan daha fazla Recep Tayyip Erdoğan'a sizden dua ve destek bekliyoruz. Muhalefetin söylediğinin tam aksine meclisin daha güçlü olması lazım, güçlü meclis güçlü hükümet için bizim meclise güçlü gitmemiz lazım."

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Anahtar Kelimeler:
iftar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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