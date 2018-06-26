Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 12.15'te başlayan toplantı, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratlar katılıyor.

