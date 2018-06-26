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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

Toplantı, saat 12.00'de Tarabya'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, saat 12.00'de Tarabya'da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

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