Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan vekillerini kabulü

Bu sürecin içerisinde de valilerin riyasetinde vali yardımcıları ve kaymakamların önemli görevler ifa ettiğini belirten Erdoğan, belediye başkan vekillerine, görev yaptıkları yerlerdeki başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin de yer aldığı kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun riyasetinde yeni, farklı bir anlayışla Türkiye genelinde, halk arasında "kayyum" adıyla tanımlanan bir sürecin birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütüne teslim edilmiş belediyeler, kaynağı başka yere aktardıkları için borç batağındaydılar. Bu belediyelerin kamu kurumları yanında, esnaftan müteahhide kadar tüm borçları ödendi, ödeniyor. Aynı şekilde şehirlerimiz, geçmişte görmedikleri hizmetlerle de hamdolsun tanışıyor." dedi.

Erdoğan, belediye hizmetlerinin milletin günlük hayatının 24 saatini, her dakikasını kapsayan ve oraları gerçekten çok çok farklı, dokunaklı hale getiren bir anlayış olduğuna dikkati çekerek, bu bakımdan belediye hizmetlerindeki iyi veya kötü en küçük bir değişimin, belde halkı tarafından anında hissedileceğini, görüleceğini ve değerlendirileceğini ifade etti.

"İstanbul gibi bir şehrin belediyesini yönetmiş bir siyasetçi olarak yaptığınız işlerin zorluğunu, önemini ve aynı zamanda verdiği keyfi en iyi bilen kişiyim." diyen Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunun çok daha farklı bir durum arz ettiğini söyledi.

Belediye başkanlığının aynı zamanda demokrasinin de en kilit görevlerinden biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, kendilerinin hep, demokrasinin yerelden başladığını söylediklerini, buna da inandıklarını kaydetti.

- "Terör örgütü mensuplarının seçilmiş belediye başkanlarını tokatladığı günler yaşandı"

Kendisini seçenlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanlarının da çıkabileceğini dile getiren Erdoğan, bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığının idari bakımdan, yargının da adli bakımdan gereken takipleri yaptığını, hükmünü de verdiğini ifade etti.