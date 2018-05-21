Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti manşetlerde

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti, ülkedeki tüm gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Bosna Hersek gazeteleri bugünkü baskılarında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Zetra Olimpik Spor Salonu'nu dolduran Avrupalı Türklere yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Ülkenin en köklü gazetelerinden Oslobodjenje, "Erdoğan Türkleri kendisine oy vermeye çağırdı" başlığıyla yayımladığı haberde, tamamen Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla kaplanan spor salonunda 20 bine yakın Avrupalı Türk ve ülkenin farklı şehirlerinden Bosnalılar olduğunu yazdı.

Gazete, ikinci ve üçüncü sayfalarının tamamını Erdoğan'ın ziyaretine ayırırken, dünkü genel kurulda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in kullandığı "Bizim Aliya'mız vardı, sizin Erdoğan'ınız var" ifadelerini de ön plana çıkardı.

Nezavisne Novine de sürmanşetten verdiği ziyaret haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ülkelerinin engellemesi sonrasında Bosna Hersek'te Türk seçmenle buluştuğunu ve Saraybosna'da Türklere "coşkulu mesajlar" verdiğini ifade etti.