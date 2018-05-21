HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti manşetlerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Oslobodjenje: "Bizim Aliya'mız vardı, sizin Erdoğan'ınız var" - Dnevni Avaz: "Erdoğan Avrupa'yı suçladı"

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti, ülkedeki tüm gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Bosna Hersek gazeteleri bugünkü baskılarında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Zetra Olimpik Spor Salonu'nu dolduran Avrupalı Türklere yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Ülkenin en köklü gazetelerinden Oslobodjenje, "Erdoğan Türkleri kendisine oy vermeye çağırdı" başlığıyla yayımladığı haberde, tamamen Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla kaplanan spor salonunda 20 bine yakın Avrupalı Türk ve ülkenin farklı şehirlerinden Bosnalılar olduğunu yazdı.

Gazete, ikinci ve üçüncü sayfalarının tamamını Erdoğan'ın ziyaretine ayırırken, dünkü genel kurulda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in kullandığı "Bizim Aliya'mız vardı, sizin Erdoğan'ınız var" ifadelerini de ön plana çıkardı.

Nezavisne Novine de sürmanşetten verdiği ziyaret haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ülkelerinin engellemesi sonrasında Bosna Hersek'te Türk seçmenle buluştuğunu ve Saraybosna'da Türklere "coşkulu mesajlar" verdiğini ifade etti.

Gazete, ikinci ve üçüncü sayfalarını ayırdığı ziyaret haberinde, tüm detaylara yer verirken, özellikle genel kurul öncesindeki geniş güvenlik önlemleri ve suikast ihbarı ile ilgili haberlere dikkati çekti.

- "Erdoğan Avrupa'yı suçladı"

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden Dnevni Avaz da "Erdoğan Avrupa'yı suçladı" başlığıyla yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün UETD Genel Kurulu'nda kaydettiği "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil özde demokrat olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Vecernji List ise geniş yer verdiği ziyaret haberinde, Erdoğan'ın Türk seçmene çağrısını ön plana çıkardı.

Erdoğan'ın ziyareti, rutin haberlerin dışında Vecernji List'in köşe yazarlarının da gündemindeydi.

"Erdoğan Batı'ya karşı durmaya hazır olduğunun mesajını verdi" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'da Avrupalı Türklerle bir araya gelerek, "hiç konuşmasaydı dahi Avrupa'nın hemen ön bahçesinde kendisine her zaman kapının açık olduğunun mesajını verdiğini" vurguladı.

Bosna Hersek ve Türk medyasının yanı sıra uluslararası medya kuruluşlarının da yakından takip ettiği ziyaret, dün aynı zamanda Bosna Hersek'teki tüm büyük televizyon kanallarınca canlı takip edildi, gün boyunca gerçekleştirilen canlı bağlantılarla gelişmeler anbean izleyiciye aktarıldı.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo
Temizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadıTemizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın bosna hersek gazeteler

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İlginizi Çekebilir

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.