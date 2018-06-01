Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yazdığı marşına klip çekti

İSTANBUL (AA) - Ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin için marş" çağrısı sonrası yazdığı "Türkiyem İçin" marşına klip çekti.
Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı dönemindeki "marş çağrısı" sonrası harekete geçerek, marşın sözlerini ve müziğini hazırladığını söyledi.
Marşın ardından bir klip beklentisi oluştuğunu dile getiren Delen, çekimleri kısa süre önce tamamlanan klibin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekildiğini kaydetti.
- "Türkiye için içimden gelenleri yazdım"
Delen, klibi marşla uyumlu ve anlamlı şekilde çektiklerini vurgulayarak, "Öyle bir eser yaptık ki ben de 'Ülkemde bir dikili ağacım oldu' diyorum." dedi.
Marşın içeriğinden bahseden Delen, "Marşımız; kardeşliği, barışı, ülkenin bekasını, huzuru anlatıyor. Marşımızda 'Edirne'den Kars'a' diyoruz çünkü biz en batıdan en doğuya biriz, ayrımız gayrımız yok. Ben bir halk ozanıyım ve Türkiye için içimden gelenleri yazdım. Bu marşımızı tüm Türkiye'ye ve tüm insanlığa armağan ediyorum." diye konuştu.
Klibi sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiyem İçin" isimli marşın bazı bölümleri ise şöyle:
Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda / Zincirde bir halkayız barış yolunda / Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu'da / Kardeşlik, barış bu vatan için / Barış, kardeşlik Türkiye'm için
Edirne'den Kars'a tek yürek olduk / Bu vatan yolunda canla baş koyduk / İman ile meydanları doldurduk / Hepimizin bu ülke güzel Türkiye
Yarınlar için dimdik durma zamanı / Şimdi tek yürek can olma zamanı / Yürümek değil koşmak zamanı / Kardeşlik, barış bu vatan için
Kim bölecekmiş bu güzel vatanı / Ecdadımdan emanettir her karış yanı / Bozalım içten, dıştan tüm oyunları / Hey benim güzel ülkem
Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı
Motosiklet kamerasında saniye saniye darp anı!
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını bile şaşırttı!
Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...
Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum