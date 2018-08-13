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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz' çağrısına Sivas'tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizlerinizi bozdurun' çağrısına Sivaslılar yoğun ilgi gösterdi.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizlerinizi bozdurun' çağrısına Sivaslılar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına giden vatandaşlar ellerindeki dolar ve euroları Türk Lirası'na çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları ve altınları bozdurun açıklaması sonrasında vatandaşlar harekete geçti. Doların yükselişi sonrası vatandaşlar, ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarının yolunu tuttu. Bu durum dövizcilerin önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Elindeki dövizi Türk Lirasına çeviren İbrahim Karaca, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine parasını bozdurmaya geldiğini söyledi. Karaca "Varımızla, yoğumuzla, canımızla, kanımızla destek veriyoruz. Euro bozdurdum, Türk parasına çevirdim. Eğer bugün halen dolar için euro için üç beş kuruş kar etmek isteyen insanlar varsa benim gözümde vatan hainidir ve bunun devamında Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek vermeyen insanlarda otursun iyi düşünsünler. Yarın ülkesi olmadığında hangi ülkeye sığınacak, hangi bayrağın altında yaşayacak. Biz sığınmacı kabul ediyoruz ama Allah korusun bizim ülkemize bir şey olduğunda bizi dünyanın hangi ülkesi kabul edecek onu bi düşünsünler" dedi. 2 bin euro bozduran Mustafa Hatip ise "Başkanımızın talimatını kendi çapımızda destekledik. 2 bin euro kadar bozdurdum. Her türlü bizimle savaşıyorlar, hiçbir çareleri kalmadı, tek çareleri ekonomik savaş. Biz de tabi başkanımızın, ekonomi bakanımızın söylediklerini yerine getirerek buna dayanacağız." ifadelerini kullandı. Bin euro bozduran Hayrettin Öztürk ise "Daha da bozduracağım. Her zaman devletimizin yanında olmamız lazım. Parasız, pulsuz, aç yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Birlik olursak bunların hepsi dibe vuracak. Bin euro bozdurdum, daha elimde ne kadar varsa da bozduracağım" dedi.

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