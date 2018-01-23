Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:

Son Güncelleme 17 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:27 |17 dakika önce

- "Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emi̇ne Erdoğan, "Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor." dedi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde, kendisinin himayesinde Çevre ve Şehir Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çevre konusunda çalışma yapan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekli bir toplantı yaptı. Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçildiğini belirten Emine Erdoğan, "Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor. Bu operasyon sırasında bir evladımız şehit oldu." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

"Allah, ülkemizi ve bölgemizi terör örgütlerinin kötü emellerinden muhafaza eylesin. Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin inşallah" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, "Devlet ve millet olarak, bir yandan böylesine önemli gündemlerle meşgulken, bir yandan da ülkemizin geleceğini ilmek ilmek örme sorumluluğu taşıyoruz." diye konuştu. - "Çevre problemlerinin çoğu, insan davranışlarının sonucudur" Emine Erdoğan, tüketim kültürünün herkesi çepeçevre kuşattığı bir dünyada atılması gereken çok büyük adımların bulunduğunu söyledi. Bunlardan birisinin insanları, şirketleri, devletleri sadece menfaatler için yaşamaya yönlendiren "kullan, at" kültürü olduğunu belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Ve bu kültür doğurduğu ekonomik, sosyal, çevresel sorunlara karşıdır. Ne yazık ki, hayat artık hep maddi değerlerle ölçülerek, kudsiyeti zedelenmiştir. Sahip olduklarımız için şükrü gerektiren, bize emanet edilenler için emniyeti gerektiren şeyler, hazzın, israfın konusu haline gelmiştir. Çevreyi, hırsların tatmin alanı olarak gören bir zihniyet, insanlığı esir almıştır. Bizden öncekilerin, hatta bizlerin gençlik çağında tüketim anlayışı böyle değildi. Her şey geri dönüşebilir, yeniden hayata kazandırılabilirdi. Mutfak kültürümüz, enerji kaynaklarımız, hatta kıyafetlerimiz hep geri dönüşüme imkan sağlayacak şekilde düzenlenmişti."

Emine Erdoğan, gelecek için karamsar olmadığını da dile getirerek, "Bireylerin hayatlarında yapacakları basit değişikliklerin bizi çok önemli sonuçlara götüreceğine inanıyorum. Çevre problemlerinin çoğu, dolaylı veya direk olarak insan davranışlarının sonucudur. Atık yönetimi, bunun en bariz alanı." ifadesini kullandı. - "Devletimizin tüm kurumlarında nasıl yaygınlaştırabiliriz?" Emine Erdoğan, ayrıştırılan ve geri dönüşümüne imkan sağlanılan 1 ton kağıt atıldığını, bunun "17 yetişkin ağacı kurtarmak" demek olduğunu kaydetti. Sayıları arttırılabilecek bu örneklerin her şeyin bireyde başladığını gösterdiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Toplumumuzda bu farkındalığı yaygınlaştırmak için ise genelde çevre sorunlarını, özelde atık yönetimini doğru konumlandıracak bir kültür var etmek gerekiyor. İşte bugün burada toplanma nedenimiz bu. Hem ahlaki, hem ekonomik, hem de çevresel bir sorun olarak karşımıza çıkan atık yönetimi problemini, devletimizin tüm kurumlarında nasıl yaygınlaştırabiliriz? Daha sonra bu kültürü topluma nasıl yayabiliriz?

Bildiğiniz üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın aktif bir şekilde yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi, geçtiğimiz eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtıldı. O günden bu yana da etki alanı genişlemeye devam ediyor. Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığımız, okullarda ve kışlalarda bu sistemi kurmak üzere çalışmalara başladı." - "Masada etki alanları geniş kurumlarımızın temsilcileri var" Emine Erdoğan, geçen hafta tüm üniversite rektörlerine, belediye başkanlarına, önemli kurumların temsilcilerine, medya kuruluşlarının sahiplerine, iş dünyası temsilcilerine, "Sıfır Atık" seferberliğine davet eden bir mektup gönderdiğini hatırlattı. Çok önemli destek dönüşleri alındığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu masa etrafında da etki alanları son derece geniş kurumlarımızın temsilcileri var. Sizlerin bir adımı, ardınızda milyonları harekete geçirecek bir etkiye sahip. Sizlerden 'Sıfır Atık' Projesine kurumlarınızda sahip çıkmanızı ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bir farkındalık süreci başlatmanızı rica ediyorum. Sizlerin bu alanda kurumlarınızda çeşitli çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Fakat seferberlik ruhu, bazen işleri bir adım öteye taşıyabilir."

Kurumlar arasındaki iş birliğinin, başka meseleler için de birlikte neler yapılabileceğinin göstergesi olabileceğine işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Önemli olan ortak bir mesele etrafında buluşabilmemizdir. Söz gelimi TOKİ, konutlarda bu işin alt yapısını kurarken, TRT yayınlarında bu konuya özel önem vererek bu bilinci evlerde yerleştirebilir. Yüksek Öğretim Kurulumuz, tüm üniversitelerimizi, yani gençliği bu kültüre davet edebilir. Küresel markamız olarak Türk Hava Yolları, bu küresel sorunla mücadelede bir fark yaratabilir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, toplumsal bilincin çok önemli bir boyutunu güçlendirebilir, örneğin bir hutbe konusunu bu meseleye ayırabilir, camilerimizde bu sistemi kurabilir. Bu işin motor gücü olarak belediyelerimiz, örnek çalışmalar yapabilir. Verimlilik Vakfı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Çevko gibi önemli sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal desteği örgütleyebilir. Hulasa, bugün burada yüksek düzeyli bir seferberlik ilan etmek istiyoruz. 2018 yılında projede anlamlı bir ilerleme sağlamak, 2023 yolunda nesillerimize bir çevre bilinci aşısı yapmak istiyoruz."