Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.