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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.


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