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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:24 | Son Güncelleme 22 dakika önce

- Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kono'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

(AA)

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