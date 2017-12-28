Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
(AA)
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...
'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Siz onu bir de estetiksiz görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum