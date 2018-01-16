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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 9 dakika önce

- Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Rifaie'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Rifaie, Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Rifaie'nin beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

(AA)

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