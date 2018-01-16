Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Rifaie, Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Rifaie'nin beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.
(AA)
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