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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı.

Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan-Tillerson görüşmesi

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