Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı.
Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.
Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum