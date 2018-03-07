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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

Erdoğan, KKTC Başbakanı Erhürman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.

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