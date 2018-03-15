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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:19 | Son Güncelleme

Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 35 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi

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