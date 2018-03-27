Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.