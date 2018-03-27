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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı El Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.

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