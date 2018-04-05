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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukat ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir grup avukatı kabul etti.

Kabul, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Avukatlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kabulde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da hazır bulundu.

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