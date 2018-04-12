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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2,5 saat sürdü.

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