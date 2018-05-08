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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

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