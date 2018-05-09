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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:39 | Son Güncelleme

Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

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