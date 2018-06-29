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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Bu arada Venezuela heyetini, parti genel merkezine gelişlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker kapıda karşıladı.

Görüşme sonrasında Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Venezuela heyetini parti genel merkezinden uğurladı.

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Ak Parti Genel Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez

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