Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Bu arada Venezuela heyetini, parti genel merkezine gelişlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker kapıda karşıladı.
Görüşme sonrasında Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Venezuela heyetini parti genel merkezinden uğurladı.
İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti
Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!
Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması
Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum