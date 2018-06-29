HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatörleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen'i kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririzYPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz
Ekonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldıEkonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdli senatörler Ak Parti Genel Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jeanne Shaheen Lindsey Graham

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayında cevap!

CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayında cevap!

Alaattin Çakıcı'ya şok! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Alaattin Çakıcı'ya şok! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.