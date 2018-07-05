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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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