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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Ekarohit, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ekarohit'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü güven mektubu Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit

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