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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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