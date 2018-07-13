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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Çetin anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şehit polis memuru Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Yoncalı köyünde şehit polisin mezarını ziyaret etti.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit polis için dualar edildi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin göstermiş olduğu fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Çetin'in vatanı uğruna şehit düştüğünü ifade eden Cahan, şunları söyledi:

"FETÖ'nün hin darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımızın yakın koruması olan, Uşaklı kardeşimiz Mehmet Çetin gibi nice evlatlarımızı kaybettik. Onların anısını yaşatmak, bu görkemli duruşu nesiller boyu aktarmak boynumuzun borcudur. Bizler Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin başta olmak üzere 251 şehidimizi hep hatırlayacak, onları daima minnetle anacak ve isimlerini yaşatacağız. Onların anısını hafızalarda canlı tutacak özel çalışmalarla, onların toplumsal belleğimizin en güçlü parçaları olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Şehidin babası Hüseyin Çetin ise oğlunun kahramanlığıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde darbeci askerlerle girdiği çatışma sonucu şehit düşmüştü.

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