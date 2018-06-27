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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunuldu - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi.

Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

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