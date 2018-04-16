Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma içinde olmalarının ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemini vurguladıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg'in, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması sonrasında ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyon hakkında görüş alışverişinde bulundukları kabulde, terörle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi vurgulandı.