HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı kabulde, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi vurgulandı - Erdoğan ve Stoltenberg, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyon hakkında görüş alışverişinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma içinde olmalarının ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemini vurguladıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg'in, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması sonrasında ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyon hakkında görüş alışverişinde bulundukları kabulde, terörle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi vurgulandı.

9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevapFatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.