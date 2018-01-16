Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasındaki kara kalem çalışmasının sahibi: Onur duydum

'BAŞKÖŞEYE KOYULMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Serdar Dartar, kara kalem çalışmasını 2016 yılında, İstanbul'daki kısa dönem askerliği sırasında yaptığını anlattı. Kara kalem resminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasında yer almasından mutluluk duyduğunu belirten Dartar, şöyle konuştu:

"Kısa dönem askerlik görevini yaparken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 'Mehmetçiğin gözü ile Mehmetçik' konulu projede görevlendirildim. Burada, Türk askerinin operasyonlardaki mücadelelerini ve azmini kara kalem ile resmetmeye çalıştım. Anıtkabir'de sergimizi açtık. Bu sergimize başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve devletin ileri gelenleri teşrif ettiler. Orada ben, hem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hem Genelkurmay Başkanı'mız Orgeneral Hulusi Akar'a o resmi hediye ettim. Cumhurbaşkanı'mıza yapıp, hediye ettiğim resimde önemli bir detay vardı. O da Binbaşı Necmettin Tetik komutanımızın, ben bu resmi yaptıktan sonra Nusaybin'de bir gözünü kaybederek, gazi olmasıydı. Bu, beni çok derinden sarstı ve etkiledi. Kendisiyle GATA'da gidip, görüştüm. Ziyarette bulundum. Ona çok şey borçluyuz, ona minnettarız. Resim ile ilgili haberi izlediğimde çok etkilendim. Hele resmin, Cumhurbaşkanı'mızın odasında başköşeye koyulmuş olması gerçekten beni çok mutlu etti. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletine, vatanına, askerine, aynı zamanda benim yapmış olduğum kara kalem çalışmasına vermiş olduğu değeri gösterir. Bunlar açısından ben, çok mutluluk duydum. Onur ve gurur duydum."

Öte yandan üniversiteden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yapan ressam Serdar Dartar, mesleğiyle ilgili akademik alanda yükselmek istediğini söyledi.

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