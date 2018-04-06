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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanun Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 06:54 | Son Güncelleme

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı - Kanun ile Maliye Bakanlığına bin, Gelir İdaresi Başkanlığına ise bin 15 olmak üzere toplam 2 bin 15 kadro ihdas edildi - Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, huzurevi, ibadethaneler ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak - Üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı enstitülerin, ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçları Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenecek - Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatlar vergiden müstesna olacak - Kanuna göre milletvekilleri, eski milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından yararlanacak - Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, orgeneral ve oramiraller ile bunların emeklileri ve aile fertlerinin sağlık giderleri, milletvekillerinin tabi olduğu hükümler ve esaslara göre ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan'ın onayladığı 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Bakanlığına vergi müfettiş yardımcılığı için bin; Gelir İdaresi Başkanlığına ise 5'i Gelir İdaresi Daire Başkanlığı, 10'u Gelir İdaresi Grup Başkanlığı, bini de devlet gelir uzman yardımcılığı için olmak üzere bin 15 kadro ihdas edildi.

Toplamda ihdas edilen 2 bin 15 kadronun 2 bini için sınavla personel alımı gerçekleştirilecek.

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.

Arsasını müteahhide veren kişi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

- İkinci el araç ticaretindeki KDV uygulaması

Kanunla ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

- Tıp fakültelerine bağlı birimlerin borçları ödenecek

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

- Oyun yazılımlarına KDV istisnası

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak.

KDV'den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri vergiden müstesna olacak.

Bu makine ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte alınacak.

Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun'a yeni bir madde eklendi.

Buna göre, TBMM üyeleri ve bu üyelikleri sona erenlerle dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dahilinde yararlanacak.

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak atananlar ile orgeneral, oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını TSK Personel Kanunu'na göre alanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenecek.

Kanuna göre, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek.

- Hasılat esaslı vergileme sistemi getiriliyor

Kanunla, işletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları "hasılat esaslı vergileme sistemi" getiriliyor.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre, vergilendirilen mükelleflerin kazancının tespitinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV işleminin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV, gelir olarak dikkate alınacak.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacak.

Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olacak.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

Vergi incelemelerinde, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay içinde incelemelerin bitirilmesi esas olacak.

Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilecek. KDV iade incelemelerinde iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme konusunda yetki verilecek. Serbest muhasebeci mali müşavirler, düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellefle birlikte sorumlu olacak.

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan teslimler, KDV ve ÖTV'den istisna olacak. Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen, beyan edilen ÖTV, ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilecek.

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