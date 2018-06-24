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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesi yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

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