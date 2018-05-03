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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti Türk iş adamlarını umutlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türk-Özbek İş Adamları Derneği Başkanı Bulut: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti Türk iş adamları ve yatırımcıların endişe ve tedirginliklerini yok etti ve onlara büyük güvence verdi" - "Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması zor değil" - Türk iş adamı Hartavioğlu: - "İki ülke cumhurbaşkanlarınca hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin kısa bir zamanda yakalanacağını umuyorum"

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Türk-Özbek İş Adamları Derneği Başkanı Ercan Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinin önemine işaret ederek "Bu ziyaret, Türk iş adamları ve yatırımcıların endişe ve tedirginliklerini yok etti ve onlara büyük güvence verdi." dedi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

İş adamı Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Türk iş adamlarının geçmişten kaynaklanan bazı endişe ve tedirginliklerini yok ettiğini, onlara büyük güvence verdiğini belirterek böylece yatırımların önünün açıldığını söyledi.

Türk iş adamlarının daha önce güvence endişelerinin olduğunu ifade eden Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla iş forumunda konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, "Özbekistan'da Türk iş adamlarına engel olanlar, devlet siyasetine ihanet etmiş olacak." dediğini hatırlattı.

Bulut, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti, Türk iş adamları ve yatırımcıların endişe ve tedirginliklerini yok etti ve onlara büyük güvence verdi." diye konuştu.

Erdoğan'ın ziyaretinin Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarını umutlandırdığını, cesaretlendirdiğini ve daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiğini söyleyen Bulut, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin kurulmasına ilişkin mutabakatın taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve yatırım hacminin artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yatırım ve ticaret hacminin kısa sürede daha da artacağına işaret eden Bulut, "Birbirlerini tamamlayan ekonomik yapıya sahip Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarılması zor değil." ifadelerini kullandı.

Bulut, Türk iş adamlarının Özbekistan'da turizm, tarım, maden ve tekstil sektörlerinde başarı elde edebileceklerini belirterek "Özbekistan'da 8 yıldır yaşayan biri olarak şunu gördüm; Özbek iş adamları en iyi işi ve ortaklığı yine Türk iş adamıyla yapabiliyor. Çünkü her ikisi de ortak zihniyet, kültür ve değerlere sahip." dedi.

- "5 milyar dolarlık ticaret hacmi kısa bir zamanda yakalanacak"

Taşkent'teki Türk iş adamı Mustafa Hartavioğlu da Kasım 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Semerkant ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin ivme kazandığını hatırlatarak Erdoğan'ın bu seferki ziyaretinin de iki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkardığını vurguladı.

Erdoğan'ın ziyaretinin ülkeye yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarını teşvik edeceğini ve önlerini açacağını belirten Hartavioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti ve ilk kez cumhurbaşkanları düzeyinde yapılan iş forumu Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin zirve noktası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hartavioğlu, bu olumlu havanın iki dost ve kardeş ülkenin gücüne güç katacağını ifade ederek "İki ülke cumhurbaşkanlarınca hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin kısa bir zamanda yakalanacağını umuyorum." diye konuştu.

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