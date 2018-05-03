Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti Türk iş adamlarını umutlandırdı

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Türk-Özbek İş Adamları Derneği Başkanı Ercan Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinin önemine işaret ederek "Bu ziyaret, Türk iş adamları ve yatırımcıların endişe ve tedirginliklerini yok etti ve onlara büyük güvence verdi." dedi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

İş adamı Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Türk iş adamlarının geçmişten kaynaklanan bazı endişe ve tedirginliklerini yok ettiğini, onlara büyük güvence verdiğini belirterek böylece yatırımların önünün açıldığını söyledi.

Türk iş adamlarının daha önce güvence endişelerinin olduğunu ifade eden Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla iş forumunda konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, "Özbekistan'da Türk iş adamlarına engel olanlar, devlet siyasetine ihanet etmiş olacak." dediğini hatırlattı.

Bulut, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti, Türk iş adamları ve yatırımcıların endişe ve tedirginliklerini yok etti ve onlara büyük güvence verdi." diye konuştu.