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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına hava rötarı!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:25 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Olumsuz hava şartları nedeni ile helikopteri Tokat’ın Zile ilçesine acil iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karayolu ile Yozgat’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına hava rötarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter Tokat’tan havalanıp Yozgat’a giderken olumsuz hava şartları nedeni ile Tokat’ın Zile İlçesi’ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Erdoğan araçlarının Zile’ye ulaşması ile karayolu ile Yozgat’a hareket etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Yozgat Recep Tayyip Erdoğan Zile

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