Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına hava rötarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter Tokat’tan havalanıp Yozgat’a giderken olumsuz hava şartları nedeni ile Tokat’ın Zile İlçesi’ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Erdoğan araçlarının Zile’ye ulaşması ile karayolu ile Yozgat’a hareket etti.

İHA