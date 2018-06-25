HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

Makedonya'da siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

Makedonya'daki siyasi parti liderleri seçim zaferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BESA Hareketi Genel Başkanı Afrim Gashi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, BESA Hareketi ve seçmenleri ile destekçileri adına cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde elde edilen zaferi kutladı.

Zaferle birlikte Türk devletinin kalkınma yolunun güçlü bir şekilde tasdik edildiği yönünde inancını paylaşan Gashi, "Bu önemli zaferinizin Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'da yaşayan Arnavutlar, Balkan coğrafyası halkları ve ülkemizle olan güzel ilişkilerinin devamını da müjdelemesini dilerim. Tebrikler, Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim de seçim vesilesiyle gönderdiği mesajda, Türkiye'nin demokrasisini kökleştirecek bir olgunluk ile cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmiş olmasının gerek Türkiye gerekse Türk dünyası adına büyük kazanç olduğunu kaydeden İbrahim, "Yakından takip ettiğimiz seçimler, Türkiye demokrasisi adına son derece sevindiricidir. Seçimlerde oluşturulan Cumhur İttifakı Makedonya ve Balkan Türk toplumunu sevindirmiş, ülkenin milli ve devlet çıkarlarını ön planda tutan bu ittifakın seçimlerde başarılı olmaması için hiçbir neden yoktu. Milli ve yerli fikir ve düşünceler ile kurulan Cumhur İttifakı'nın seçim başarısı son derece açık ve nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıllık başarılı başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevinden sonra başkanlık sistemin ilk başkanı olarak seçildiği anımsatan İbrahim, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da gelişeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye son seçimle birlikte uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlenmiştir. Yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi ile samimi dostluğumuzun devam ettirileceğini düşünür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz."

Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik mesajında, seçim sonuçlarının başta anavatan olarak nitelendirdikleri Türkiye olmak üzere Türk-İslam dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Seçim sonuçlarının Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi anlamda güçlü ve küresel bir aktör olarak ivmesini yükseltmesine ve uluslararası alanda söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine vesile olacağını vurgulayan İlyas, "Makedonya Türkleri olarak bu mutluluğu ve başarıyı sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk ve gururdur. 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda Allah yar ve yardımcınız olsun. Ömrünüz uzun, sağlığınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Makedonya’daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç da tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlayarak, "Gözümüzün nuru olan anavatanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk-İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." yorumunu yaptı.

Seçimlerde dünyada örneği görülmeyen yüksek bir katılımın gerçekleştiğine dikkati çeken Saraç, Türk vatandaşlarının büyük demokrasi olgunluğu sergileyerek kriz ortamı isteyen bütün taraflara demokrasi dersi verdiğini kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin olduğu kadar yurt dışında yaşayan Türklerin de teminat ve sigortası olduğu belirten Saraç, "Dualarımızı hiçbir zaman eksik etmedik ve şartlar ne olursa olsun bundan sonra da eksik etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Aziz Cumhurbaşkanım, bu vesileyle tekrar yeni görevinizi gönülde kutlar, sağlık, afiyet ve uzun ömür dileyerek en kalbi selam ve hürmetlerimi arz ederim." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Muş'ta HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardıMuş'ta HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı
Dublin'den Dalaman'a inen ilk uçak su takı ile karşılandıDublin'den Dalaman'a inen ilk uçak su takı ile karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BESA hareketi Makedonya Recep Tayyip Erdoğan TDP tebrik THP TMBH

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

DÜZCE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

DÜZCE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

OSMANİYE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

OSMANİYE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KİLİS milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KİLİS milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KARABÜK milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KARABÜK milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.