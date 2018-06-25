Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmiş olmasının gerek Türkiye gerekse Türk dünyası adına büyük kazanç olduğunu kaydeden İbrahim, "Yakından takip ettiğimiz seçimler, Türkiye demokrasisi adına son derece sevindiricidir. Seçimlerde oluşturulan Cumhur İttifakı Makedonya ve Balkan Türk toplumunu sevindirmiş, ülkenin milli ve devlet çıkarlarını ön planda tutan bu ittifakın seçimlerde başarılı olmaması için hiçbir neden yoktu. Milli ve yerli fikir ve düşünceler ile kurulan Cumhur İttifakı'nın seçim başarısı son derece açık ve nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim de seçim vesilesiyle gönderdiği mesajda, Türkiye'nin demokrasisini kökleştirecek bir olgunluk ile cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Zaferle birlikte Türk devletinin kalkınma yolunun güçlü bir şekilde tasdik edildiği yönünde inancını paylaşan Gashi, "Bu önemli zaferinizin Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'da yaşayan Arnavutlar, Balkan coğrafyası halkları ve ülkemizle olan güzel ilişkilerinin devamını da müjdelemesini dilerim. Tebrikler, Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

BESA Hareketi Genel Başkanı Afrim Gashi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, BESA Hareketi ve seçmenleri ile destekçileri adına cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde elde edilen zaferi kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıllık başarılı başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevinden sonra başkanlık sistemin ilk başkanı olarak seçildiği anımsatan İbrahim, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da gelişeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye son seçimle birlikte uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlenmiştir. Yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi ile samimi dostluğumuzun devam ettirileceğini düşünür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz."

Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik mesajında, seçim sonuçlarının başta anavatan olarak nitelendirdikleri Türkiye olmak üzere Türk-İslam dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Seçim sonuçlarının Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi anlamda güçlü ve küresel bir aktör olarak ivmesini yükseltmesine ve uluslararası alanda söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine vesile olacağını vurgulayan İlyas, "Makedonya Türkleri olarak bu mutluluğu ve başarıyı sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk ve gururdur. 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda Allah yar ve yardımcınız olsun. Ömrünüz uzun, sağlığınız daim olsun." ifadelerini kullandı.