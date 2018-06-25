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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı Nasırul Mülk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

Pakistan Başbakanı Nasırul Mülk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçim zaferinin Türk halkının, Erdoğan ve AK Parti yönetimine güven oyu anlamına geldiği belirtildi.

Türkiye'nin demokratik kurumlarının ve gücünün övüldüğü açıklamada, "Başbakan Mülk, Türkiye'nin kaydettiği ilerleme ve gelişmeden büyük gurur duyduğunu ve Pakistan ile Türkiye halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının büyümeye devam edeceğini umduğunu belirtti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan ve Türkiye'nin her alanda var olan stratejik ve ikili ilişkileri genişletmek için birlikte çalışmaya devam etme konusundaki kararlılığına da işaret edildi.

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- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Pakistan Pakistan Başbakanı Nasırul Mülk

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