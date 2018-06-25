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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

TİRAN (AA) - Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı "en iyi ve en samimi" tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye ve dost Türk halkını yönetme ve kalkınması çalışmalarında" başarılar dileyen Meta, "Yeni görev süreniz boyunca, iki ülke ve iki halkımız arasındaki tarihi ve geleneksel dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da güçleneceği konusunda sarsılmaz inancımı ifade ediyorum. Eminim ki Arnavutluk ile iş birliğine göstermiş olduğunuz bu büyük ve özel ilgi sayesinde, bu ilişkiler daha da yoğunlaşacak ve derinleşecek. Sizinle bu ilişkileri devam ettirme ve daha da ileri götürmedeki istekli ve hazır olmam konusunda sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin yıllardan beri Arnavutluk ve Arnavutlara esirgemeden vermiş olduğu yardım ve desteklerden dolayı derin minnettarlığını dile getiren Meta, şunları kaydetti:

"Arnavutlar size ve dost Türk halkına minnettardır ve Türkiye'nin barış ve istikrarını tehdit eden terör ile şiddetli aşırıcılıkla mücadelesinde dayanışma içinde olacaktır. Sağlığınız ve mutluluğunuz için en iyi dileklerimle."

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Arnavutluk cumhurbaşkanı Ilir Meta Recep Tayyip Erdoğan

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