Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

ATİNA (AA) - Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.
Yunanistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Pavlopoulos'un Erdoğan'a bir tebrik mesajı yolladığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdi." ifadesine yer verildi.
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