Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Berdimuhamedov, gönderdiği kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Kardeş Türk halkı tarafından yapılan seçim, politik ve sosyal istikrarı, ülkedeki ekonomik büyümeyi sağlamayı amaçlayan politikanıza yüksek güven ve desteğin bir kanıtıdır. Bilge ve vizyoner liderliğiniz altında, ülkenizin daha da büyük bir başarı elde edeceğine ve uluslararası arenadaki yerini güçlendirmeye devam edeceğine inanıyorum. Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygının zengin deneyimlerine dayanan geleneksel ve dostça, sıcak ve güvenilir bağların, halklarımızın yararına daha da gelişip güçleneceğine inanıyorum."

