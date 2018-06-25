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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Makedonya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında seçimde elde edilen zafer nedeniyle tebriklerini iletti.

Türkiye ile Makedonya arasındaki geleneksel iyi ilişkileri teyit eden ve karşılıklı ilginin bulunduğu tüm alanlardaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi temennisinde bulunan Zaev, "Ülkelerimiz arasında bulunan geleneksel dostane ilişkiler, toplumlarımızın gelişmesi ve ülkelerimiz ile halklarımız arasında daha iyi gelecek inşa etme doğrultusunda yıllardır karşılıklı destek ve anlayış örneği teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Zaev ayrıca, Türkiye ile uzun yıllar süren dostluk, karşılıklı destek ve iş birliği ruhu doğrultusunda, Türkiye'den Makedonya'nın NATO ittifakına tam üyeliği yönündeki hedeflerine destek beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev

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