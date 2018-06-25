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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:12 | Son Güncelleme

Doğu Afrika İlmi Araştırma ve Kalkınma Derneği Genel Müdürü Dr. Ali Sheikh Ahmed: - "Bu görkemli andan itibaren yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye için belirlenen vizyon ve hedefleri takip etmeye devam etmesini diliyorum. Allah, Türkiye'ye barış ve refah ihsan etsin"

NAİROBİ (AA) - Doğu Afrika İlmi Araştırma ve Kalkınma Derneğinden, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayınlandı.

Doğu Afrika İlmi Araştırma ve Kalkınma Derneği Genel Müdürü Dr. Ali Sheikh Ahmed, yayımladığı mesajda, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Ahmed, "Türkiye’de gerçekleşen barışçıl ve demokratik başkanlık ve parlamento seçimleri dolayısıyla tebriklerimi sunuyorum. Bu görkemli andan itibaren yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye için belirlenen vizyon ve hedefleri takip etmeye devam etmesini diliyorum. Allah Türkiye'ye barış ve refah ihsan etsin." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Afrika İlmi Araştırma ve Kalkınma Derneği

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