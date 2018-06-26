Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

BOGOTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nden dolayı Türk halkını tebrik eden Kolombiya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da başarılar diledi.
Dışişleri Bakanlığının, hükümet adına yayımladığı yazılı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu alarak Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerden dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Kolombiya'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti ile bağlarını güçlendirerek sürdürmeyi taahhüt ettiği" vurgulanan açıklamada, iki ülkenin siyaset, ticaret, yatırım ve iş birliği konularında yakın ilişkiler geliştirdiği hatırlatıldı.
Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevinde başarılar dileğinde bulunuldu.
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