Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, Türk halkının, ülkede çeşitli alanlarda kaydedilen başarıları göz önüne alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye güvenlerini tazelediğini belirtti.

Başkent Cezayir'de AA muhabirine konuşan Cezayirli Abdi Nureddin, "Erdoğan seçkin, mütevazi ve demokratik bir cumhurbaşkanı. Bu cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini oy çoğunluğuyla kazandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine hizmet eden, halkına saygı gösteren ve Türkiye'ye güç kazandıran bir lider olduğunu vurgulayan Nureddin, Erdoğan'ın şeffaf bir siyaset izlediğine ve son darbe girişiminde de halkının yanında yer aldığına dikkati çekti.

Cezayirli Milvah Osman da ülkesindeki seçimlerin Türkiye'de yürütülen seçimler kadar şeffaf ve adil olması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Osman, "Tüm İslam ülkelerindeki seçimlerin Türkiye'deki seçimler gibi geçmesini ümit ediyoruz. Erdoğan ülkesini krizlerden çekip çıkardı onu tebrik ediyoruz." diye konuştu.

El-Ayib Muhammed ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seviyor. Halk her zaman ülkesini seven liderin arkasında durur." dedi.