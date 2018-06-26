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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:13 | Son Güncelleme

Cezayirli El-Ayib Muhammed: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seviyor. Halk her zaman ülkesini seven liderin arkasında durur"

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, Türk halkının, ülkede çeşitli alanlarda kaydedilen başarıları göz önüne alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye güvenlerini tazelediğini belirtti.

Başkent Cezayir'de AA muhabirine konuşan Cezayirli Abdi Nureddin, "Erdoğan seçkin, mütevazi ve demokratik bir cumhurbaşkanı. Bu cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini oy çoğunluğuyla kazandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine hizmet eden, halkına saygı gösteren ve Türkiye'ye güç kazandıran bir lider olduğunu vurgulayan Nureddin, Erdoğan'ın şeffaf bir siyaset izlediğine ve son darbe girişiminde de halkının yanında yer aldığına dikkati çekti.

Cezayirli Milvah Osman da ülkesindeki seçimlerin Türkiye'de yürütülen seçimler kadar şeffaf ve adil olması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Osman, "Tüm İslam ülkelerindeki seçimlerin Türkiye'deki seçimler gibi geçmesini ümit ediyoruz. Erdoğan ülkesini krizlerden çekip çıkardı onu tebrik ediyoruz." diye konuştu.

El-Ayib Muhammed ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seviyor. Halk her zaman ülkesini seven liderin arkasında durur." dedi.

Cezayirli Hüsam Budavud, Türk halkının Erdoğan'ı desteklediğini ve onun döneminde Türkiye'de turizmin geliştiğini belirterek, "Erdoğan sağladığı başarılarından dolayı ülkesini yöneten en iyi cumhurbaşkanıdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ahlak sahibi, iyi bir insan olduğunu vurgulayan Cezayirli Burkin Fadil, "Erdoğan Cezayir'i de birçok kez ziyaret ederek, bizi sevindirdi. Türk halkı ona güvendiği için tekrar seçti." şeklinde konuştu.

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Cezayir Cezayirliler türk halkı

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