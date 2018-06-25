Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Asya basınında

PEKİN/CAKARTA (AA) - Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları, Asya basınında geniş yankı uyandırdı.

Çin haber ajansı Şinhua, "Kritik seçimlerde kesin zafer Erdoğan’ın” manşetiyle gördüğü haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda anketlerde tahmin edilenden daha fazla çoğunluğu elde ettiğine dikkati çekti.

Yeni sistemde başbakanlık makamının kaldırıldığı, cumhurbaşkanlığı makamının hem hükümetin hem ülkenin başı olduğu vurgulanan haberde, Türkiye’de yaklaşık 60 milyon seçmenin oy kullandığı kaydedildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesi de "Erdoğan ve ittifakı, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini kazandı.” başlığını kullandığı haberinde seçim sonuçlarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim akşamı yaptığı konuşmasına da yer ayıran gazete, seçimden sonra yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanacağına işaret etti.

- Japonya

Kyodo haber ajansı da seçimi “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki cumhurbaşkanı seçiminde zafer ilan etti” başlığıyla görerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2003’ten bu yana iktidarda olduğuna değindi.