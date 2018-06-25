Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Asya ve Kafkasya basınında geniş yer aldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ve seçimlerin sonuçları Asya ve Kafkasya basınında geniş yer buldu. Rus basını, seçimleri yakından takip ederek gelişmeleri flaş haber olarak duyurdu. Sandıkların açılmasından itibaren açıklanan oy oranlarını Anadolu Ajansı’nı kaynak göstererek veren Rus haber ajansları, düzenli aralıklarla gelişmeleri paylaştı. TASS haber ajansı ve RİA haber ajansı oyların sayılması esnasında Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışında liderliğini önde sürdürdüğünü sık sık duyurdu. Sandıkların büyük çoğunluğunun açılmasından sonra TASS, "Erdoğan seçimlerde galip geldiğini açıkladı" başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. RİA haber ajansı da Erdoğan’ın konuşmasındaki Türk halkının kendisine olan güvenine ilişkin sözlerini ön plana çekti. Ülkenin önde gelen haber kuruluşları İnterfaks, Russia Today, Dozhd da Erdoğan’ın başarısını ve Türkiye’deki seçim atmosferini ve sonuçları gün boyu sıcak haber olarak duyurdu.

Rus haber kanallarından Rossiya-24 ise Erdoğan ve AK Parti'nin aldığı oy oranlarını alt yazı ile sürekli izleyicilerine aktardı. Kanal, Erdoğan'ın ilk açıklamalarından seçim sonuçlarının "halkın ittifakı" değerlendirmesini öne çıkardı.

Diğer televizyon kanalları ise haber kuşaklarında Erdoğan'ın seçim başarısına geniş yer verdi.

Kommersant gazetesi "Türk yönetimi tek kişide güçlendi" başlığı ile verdiği haberde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı koltuğunu koruduğu belirtildi. Seçimlerin, Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetim anlayışından başka alternatif görmediğinin bir göstergesi olduğu vurgulanan haberde, "Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiği de belirtildi. İzvestiya gazetesinde Rolan Bijamov, "Erdoğan’ın yeni dönemi" başlıklı köşe yazısında seçimle birlikte Türkiye'nin süper başkanlık sistemine kavuştuğunu yazdı. Yeni istem ile ilgili bilgi veren Bijamov, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir döneme girmeye başladığı sırada Erdoğan'ın satranç ustalığı ile avantaj elde ettiğini ifade etti. - Azerbaycan Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), "Türk halkı Erdoğan ve AK Parti'ye itimat etti" başlığıyla verdiği haberde, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıktığı belirtildi. AZERTAC, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladığı da bildirildi.

Yenicag.az haber sitesi de seçimleri yakından takip ederek sonuçları ve gelişmeleri okurlarına duyurdu. Seçimlerle ilgili çok sayıda haber yayınlanan sitede, Aliyev'in Erdoğan'ı kutlamasını ve ilk resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet etmesini manşette yer aldı. Qafqazinfo.az sitesinde manşetten verilen "Türk halkı kararını verdi" başlıklı haberde Erdoğan ve AK Parti'nin seçimi kazandığı belirtildi. Seçimlerle ilgili ilginç haberlerin de yer aldığı sitede, Erdoğan'ın oy vermeye torunlarıyla beraber gelmesi, Antalya'da bir seçmenin oy pusulasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ismini yazması, Batman'da bir köyde sadece 2 kişinin oy kullanması da paylaşıldı. Yeni Müsavat gazetesinin musavat.com sitesinde "Erdoğan ve Türk halkının dediği oldu" başlıklı haber yer aldı. Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu sağladığı, bunun da sürdürülen projelerin başarıyla devam ettirilmesine olanak sağlayacağı kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın Türkiye'yi daha da güçlendirmek ve halkın refah düzeyini daha da iyileştirmek için parlamentonun vereceğini desteğin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

-Gürcistan Gürcü basını, seçimleri Türkiye'de görevlendirdiği muhabirleriyle izledi. Gürcistan'ın Devlet Televizyon Kanalı TV-1 ile özel televizyon kanalı İmedi TV'nin muhabirleri gelişmeleri günü boyunca canlı yayınla aktardı.

Televizyon kanalları sonuçları Anadolu Ajansı'nı kaynak göstererek yayanladı. Gürcistan'ın en etkili haber ajanslarından biri İnterpressnews ise seçim sonuçlarını "Recep Tayyip Erdoğan-Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasi kazandı" başlıklı haberle duyurdu.

\ - Kırgızistan Kırgız internet medyası, seçim sonuçlarını AA'yı kaynak göstererek okurlarına iletti. Seçim sonuçlarını ilk haber olarak veren Kırgız televizyonlarında da cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği referandum sonrasında yapılan ilk seçimleri Erdoğan ve genel başkanı olduğu AK Parti'nin kazandığına dikkat çekildi. - Kazakistan Kazakistan medyasında da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Erdoğan'ı seçimdeki başarısı dolayısıyla kutlaması öne çıkartıldı.

Kazinform ajansının haberinde Nazarbayev'in Erdoğan'a yönelik "Seçim sonuçları, Türk halkının ülkenizin cumhurbaşkanı olarak yaptığınız faaliyetlere yüksek değer verdiğini ve yürüttüğünüz siyasi ve ekonomik reformları, belirlenen stratejik gelişme yönlerini desteklediğini gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Egemen Kazakistan gazetesinin internet sitesinde de Erdoğan'ın seçimlerden başarıyla çıktığı duyuruldu ve Nazarbayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşıldı.