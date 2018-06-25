Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

"Öncelikle milletimiz ve vatanımız için hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz." diyen Acar, "Böyle bir seçim sonucu bekliyorduk. Heyecanlıyım. Biz bekliyorduk. Şehitlerimiz için, vatanımız için, bayrak için bekliyorduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında milyonların olduğunu vurgulayan Acar, "Nasıl Türkiye'de 15 Temmuz'da canını feda eden o kadar genç ve o kadar delikanlı olduysa, Avrupa'da da o delikanlılar ve yiğitler var." ifadesini kullandı.

Berlin'de 16 yıldır yaşayan 35 yaşındaki Tuğba Torlak da seçim sonucundan memnun olduğunu dile getirdi. Torlak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Söz vermiştik 'başkan yapacağız' diye. Sözümüzü tuttuk. O da her zaman sözünün arkasında. Biz de her zaman onun arkasındayız." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Semiha Şahin ise sonuçlara çok sevindiğini ifade etti. 69 yaşında olduğunu kaydeden Şahin, "Ben öyle düğün bayram bilmem. Ama memleketim için Tayyip Erdoğan için canımı veririm. Ondan bizim bir istirhamımız var. Burada yabancı ülkede olan Türkleri, bizi seçimden sonra Külliye'ye davet ederse bizi ihya etmiş olur. Onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, kutlamalar nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

