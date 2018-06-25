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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:11 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de vatandaşlar seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yaptı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle sevinç gösterileri yapıldı.

Schöneberg ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanan vatandaşlar seçim soncunu televizyondan takip etti.

Seçim sonuçları doğrultusunda kutlamalara başlayan vatandaşlar sloganlar attı.

Daha sonra ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak kent merkezinde bulunan Kürfürstendamm Caddesi'ne gitti.

Caddenin bir bölümünü kapatan vatandaşlar burada da korna çalıp sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Berlin'de taksicilik yapan 34 yaşındaki Abdrurrahman Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerde böyle bir sonucu beklediğini söyledi.

"Öncelikle milletimiz ve vatanımız için hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz." diyen Acar, "Böyle bir seçim sonucu bekliyorduk. Heyecanlıyım. Biz bekliyorduk. Şehitlerimiz için, vatanımız için, bayrak için bekliyorduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında milyonların olduğunu vurgulayan Acar, "Nasıl Türkiye'de 15 Temmuz'da canını feda eden o kadar genç ve o kadar delikanlı olduysa, Avrupa'da da o delikanlılar ve yiğitler var." ifadesini kullandı.

Berlin'de 16 yıldır yaşayan 35 yaşındaki Tuğba Torlak da seçim sonucundan memnun olduğunu dile getirdi. Torlak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Söz vermiştik 'başkan yapacağız' diye. Sözümüzü tuttuk. O da her zaman sözünün arkasında. Biz de her zaman onun arkasındayız." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Semiha Şahin ise sonuçlara çok sevindiğini ifade etti. 69 yaşında olduğunu kaydeden Şahin, "Ben öyle düğün bayram bilmem. Ama memleketim için Tayyip Erdoğan için canımı veririm. Ondan bizim bir istirhamımız var. Burada yabancı ülkede olan Türkleri, bizi seçimden sonra Külliye'ye davet ederse bizi ihya etmiş olur. Onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, kutlamalar nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler

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