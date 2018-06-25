Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.
Coşkulu kalabalık daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri, meydandaki seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Daha sonra havai fişek gösterisi yapıldı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Vekili Hüseyin Sezen, yaptığı konuşmada, partisini destekledikleri için bütün hemşehrilerine teşekkür etti.
Kutlamalara, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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