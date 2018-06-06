Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına Bosna Hersek'ten destek

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan farklı milletlerden bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak amacıyla bağışta bulundu.
Aralarında Türk, Boşnak ve Ganalıların da yer aldığı 20 kişilik grup, Saraybosna'nın İlidza semtindeki Ziraat Bankası şubesi gişelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.
Kampanyaya destek veren Boşnaklardan Denisa Cokovic, Türkiye'de doğup büyüdüğünü ve Türkiye'yi, Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Küçük de olsa çorbada tuzum olsun istedim." dedi.
Cokovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te çok sevildiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın yardımsever bir lider olduğunu ve Bosna Hersek'e birçok konuda yardım ettiğini ifade etti.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde eğitim alan Ganalı Mubarak Adam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin gördüğü en etkili lider olduğunu dile getirerek, Erdoğan'ın Türkiye'yi birçok alanda iyi seviyeye çıkaran çalışmalarda bulunduğunun altını çizdi.
Adam, Erdoğan'ın Afrika'da önemli işler yapılmasına vesile olduğunu ve Afrika ülkelerinde de çok sevildiğini kaydederek, Erdoğan'ın seçilmesi durumunda Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler için faydalı işler yerine getireceğine inandığını söyledi.
AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Başkanı Burcu Uygur ise bu bağışı özel kılan noktanın, kampanyaya destek olanlar arasında farklı milletlerden de insanların bulunması olduğunu bildirdi.
Boşnakların Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini hatırlatan Uygur, Boşnak halkının bu sevgiyi 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'yı ziyaretinde bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi.
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