İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Bayram Şenocak, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat mensupları ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Esenyurt Şubesi önünde toplandı.

Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına şahsi olarak 13 bin lira yatıran Bayram Şenocak, AK Parti’nin Recep Tayyip Erdoğan demek olduğunu belirterek, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla AK kadroların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçisi olduğunu ifade etti.

Kampanya süreciyle alakalı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şenocak, "Hep beraber tüm desteğimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. İnşallah süreç hayırlı olur." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbullulardan tam destek beklediklerini vurgulayan Şenocak, bağış sonrasında partililerle fotoğraf çekildi.