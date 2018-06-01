İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Bayram Şenocak, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat mensupları ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Esenyurt Şubesi önünde toplandı.
Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına şahsi olarak 13 bin lira yatıran Bayram Şenocak, AK Parti’nin Recep Tayyip Erdoğan demek olduğunu belirterek, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla AK kadroların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçisi olduğunu ifade etti.
Kampanya süreciyle alakalı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şenocak, "Hep beraber tüm desteğimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. İnşallah süreç hayırlı olur." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbullulardan tam destek beklediklerini vurgulayan Şenocak, bağış sonrasında partililerle fotoğraf çekildi.
- Şenocak, Esenyurt'ta da vatandaşlarla buluştu
Buradaki programın ardından teşkilat üyeleriyle Esenyurt'ta vatandaşları ziyaret eden Şenocak, seçim için destek istedi.
Ziyaret ettiği evlerdeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Şenocak, 24 Haziran seçiminin önemini vurguladı. Şenocak, ziyaret ettiği ailelerin AK Parti üyelik işlemlerini de bizzat gerçekleştirdi.
Şenocak, daha sonra Şırnak Şenoba'da geçen yıl meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker'in, Çatalca Nakkaş köyündeki ailesini ziyaret etti. Acılı aileye bir kez daha başsağlığı dileyen Şenocak, şehidin annesi ve eşiyle görüştü.
Ziyaretin ardından Şehit Albay Gökhan Peker için şehadet yılı vesilesiyle düzenlenen iftar programında vatandaşlara hitap eden Şenocak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
Şenocak daha sonra Çatalca'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarına katıldı.
İftar programında katılımcıların ramazanını tebrik eden Şenocak, "24 Haziran akşamı yeni bir sistem başlayacak. Yeni Türkiyeyi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak sizlerle beraber seçeceğiz." ifadelerini kullandı.
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