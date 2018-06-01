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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağışta bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Beyza Sındıraç ve partililer Kasımpaşa'daki Ziraat Bankası Şubesi'ne giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağış yaptı.

Ellerinde dövizler taşıyan grup, çeşitli sloganlar attı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bir araya geldiklerini söyledi.

Destek için gelen herkese teşekkür eden Ünal, "Biz bu yola inşallah Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmek istiyoruz." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise 24 Haziran'ın "Türkiye vakti" olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yapılanlar, edilenler Türkiye'ye ciddi bir çıta koydu ama şimdi sıçrama vakti. Şimdi o yapılanların kat kat üzerine koyma ve neticelerini daha hızlı alma vakti. Çünkü yeni sistemi Türkiye'deki idari mekanizmayı güçlendiren, hızlı karar alma süreçlerini ön plana çıkaran, özellikle de ekonomiye ciddi destek verecek bir süreç olarak tarif ediyoruz. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Emek veren, destek veren, bugün burayı dolduran bütün kardeşlerime bu anlamda teşekkürlerimi de ayrıca sunuyorum.''

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası

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