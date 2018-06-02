İSTANBUL (AA) - AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek verdi.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, teşkilat mensupları ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası'nın Bağlarbaşı Şubesi önünde toplandı.

Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına şahsi olarak para yatıran Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinin her daim süreceğini belirtti.

Üsküdarlılardan 24 Haziran seçimlerinde tam destek beklediklerini vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, esnafımızdan, taksici dostlarımızdan ve teşkilat mensuplarımızdan bu kutlu davaya destek vermek için katılanlar oldu. 'Az veren candan çok veren maldan' diyoruz. Mümkün olduğunca elimizden gelen ne varsa, Cumhurbaşkanımız için katkı yapmaya devam ediyoruz. Meblağın öneminin olmadığı dayanışma hareketinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasına teşkilat olarak destek verdik. Karınca misali herkesi desteğe bekliyoruz."

